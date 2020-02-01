  • السبت 1

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. الناس مو مصدقه انها سودانية

الناس مو مصدقه انها سودانية




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 1 ساعة

قالت الجنسية ولم تقل الأصل

[ عدد التعليقات: 1366 ] نشر منذ 15 دقيقة

وليه الاستغراب ..السودان حتى فيه ناس اصولهم سعودية مثل الرشايدة في العلا وخيبر..نص هنا ونص هناك ..بل ويتعارفون..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *