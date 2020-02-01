الناس مو مصدقه انها سودانية

السبت 1
فبراير
قالت الجنسية ولم تقل الأصل
طيب خلااص ..
وليه الاستغراب ..السودان حتى فيه ناس اصولهم سعودية مثل الرشايدة في العلا وخيبر..نص هنا ونص هناك ..بل ويتعارفون..
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 1 ساعة
قالت الجنسية ولم تقل الأصل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92354 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب خلااص ..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1366 ] نشر منذ 15 دقيقة
وليه الاستغراب ..السودان حتى فيه ناس اصولهم سعودية مثل الرشايدة في العلا وخيبر..نص هنا ونص هناك ..بل ويتعارفون..