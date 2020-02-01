أصغر مليارديرة في العالم ثروتها تتخطى مليار دولار

واشنطن(صدى):

تعتبر النجمة الأمريكية كايلي جينر، أصغر مليارديرة عصامية على الإطلاق، بثروة تقدر بمليار دولار.

كانت جينر في الثانية والعشرين من عمرها ثاني أكثر المشاهير أجراً عام 2019، وما زال أمامها الكثير لبناء المزيد من الثروة.

وتقوم جينر بإنفاق الملايين من ثروتها على حقائبها وملابسها، حيث تمتلك حقائب هيرميس بيركين، وهي واحدة من أغلى الحقائب في العالم، والسيارات الفاخرة، بما في ذلك لامبورغيني.

وتحب أن تمتع عائلتها، ويقال إنها اشترت لوالدتها كريس جينر سيارة فيراري 488 بقيمة 250 ألف دولار ولابنتها ستورمي، عربة أطفال فندي بـ 12500 دولار.

وفي غضون 4 سنوات فقط، نمت ثروة جينر الصافية لتصل إلى مليار دولار، وذلك بعد أن أسست جينر شركة التجميل Kylie Cosmetics في عام 2015 لتصبح بفضل أرباحها أصغر مليارديرة عصامية في العالم في عام 2019.

كانت جينر تمتلك شركة Kylie Cosmetics بالكامل حتى مارس 2019، وبعد سبعة أشهر، وافقت على بيع حصة كبيرة لشركة Coty Inc بمبلغ 1.2 مليار دولار، لتحقق دخلا كبيرا بسبب هذه الصفقة.

بعد عقد صفقة توزيع مع سلسلة متاجر التجميل الأمريكية Ulta في نوفمبر 2018، باعت جينر ما يقدر بنحو 55 مليون دولار من المنتجات في ستة أسابيع فقط، ونمت إيرادات شركة Kylie Cosmetics بنسبة 9٪ لتصل إلى 360 مليون دولار في تلك السنة.