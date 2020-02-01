عروق الشجرة لعبت في الخزان !

السبت 1
فبراير
الشجره كشفت الغش في بناء الخزان
بلعكس الشجر خضره وراحة نفس بالبيت… لاكنك زرعت نوع من الشجر معروف ان جذوره تفتت الصخر..نسيت اسمه
اسمها شجرة الكينوكاربس..احذروها تفتت خرسانة الخزانات وقواعد الفلل اذا كانت قريبه منها
بعض الاشجار عروقها قويه ، يجب عدم غرسها باالبيت ..
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 1 ساعة
الشجره كشفت الغش في بناء الخزان
اسعد[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 44 دقيقة
بلعكس الشجر خضره وراحة نفس بالبيت… لاكنك زرعت نوع من الشجر معروف ان جذوره تفتت الصخر..نسيت اسمه
اسعد[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 37 دقيقة
اسمها شجرة الكينوكاربس..احذروها تفتت خرسانة الخزانات وقواعد الفلل اذا كانت قريبه منها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92354 ] نشر منذ 28 دقيقة
بعض الاشجار عروقها قويه ، يجب عدم غرسها باالبيت ..