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  3. عروق الشجرة لعبت في الخزان !

عروق الشجرة لعبت في الخزان !




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 1 ساعة

الشجره كشفت الغش في بناء الخزان

[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 44 دقيقة

بلعكس الشجر خضره وراحة نفس بالبيت… لاكنك زرعت نوع من الشجر معروف ان جذوره تفتت الصخر..نسيت اسمه

[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 37 دقيقة

اسمها شجرة الكينوكاربس..احذروها تفتت خرسانة الخزانات وقواعد الفلل اذا كانت قريبه منها

[ عدد التعليقات: 92354 ] نشر منذ 28 دقيقة

بعض الاشجار عروقها قويه ، يجب عدم غرسها باالبيت ..

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