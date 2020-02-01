عبداللطيف جميل تقدم عروض علي سيارة كامري 2020 

الرياض(صدى):

قدمت شركة عبداللطيف جميل عروض تمويلية مناسبة للراغبين في شراء سيارة كامري 2020.

وأوضحت الشركة أن التمويل سيكون بدون كفيل، وبدفعة أولى 10% مع إمكانية التمويل بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 33% من الراتب الشهري؛ كما يمكن الحصول على سيارة كامري 2020 بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي.

ولفتت الشركة إلي أن التمويل معتمد من الهيئة الشرعية، مبينة أنه يمكن الحصول على التمويل لشراء السيارة بتأمين طرف ثالث وعلى جسم السيارة، على أن يكون التسديد بيسر وسهولة، ودفعات شهرية تصل إلى 60 شهر.