«الجمارك» تمنح المستوردين فرصة تصحيح البيانات الجمركية المقدمة سابقا

حمود العنزي(صدى):

أطلقت الجمارك لفترة محدودة فرصة التصحيح للبيانات الجمركية المقدمة سابقًا بشكلٍ خاطئ أو الواجب الإفصاح عنها لاحقًا، حيث يُكتفى حال مبادرة المستورد من تلقاء نفسه بطلب التصحيح باستيفاء الفروقات الجمركية فقط.

وتُعتبر فرصة للمستوردين لتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، بتقدمهم طواعية بطلب التصحيح وتأدية الرسوم الجمركية و/أو الضرائب التي لم تُستوفَ سابقاً.

وقالت الجمارك إن البيانات التي سيتم تصحيحها قد يكون السبب فيها عدم دقة المعلومات المقدمة للجمارك؛ “القيمة أو المنشأ أو النوع”.