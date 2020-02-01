ميس حمدان تنشر فيديو لها وهي ترقص عارية !

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة ميس حمدان جدلا بعد نشرها فيديو يوثق رقصها بملابس شبه عارية في غرفتها.

ونشرت ميس حمدان الفيديو على حسابها الخاص بـ”إنستجرام” ، وعلقت على الفيديو قائلة: “عاش يا نسر… عندى يوم في الأسبوع بعمل رياضة على مزيكا عربي وأرقص بلدي أكسر فيه ملل الجيم وبحرق كالوريز كتير عشان الحركة سريعة.. بس معنديش مشكلة لو جوهرة اعتذرت عن فرح أروح أسد مكانها مع مراعاة فرق التضاريس.. صحابي عايزنى أدي دروس وماله أهو كله برتقال”.

وحذفت ميس حمدان الفيديو بعد تلقيها تعليقات حملت هجوماً حاداً ، وتسرّب على مواقع التواصل الإجتماعي صورة مأخوذة من الفيديو الذي حذفته.