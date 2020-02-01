التعاون يعلن عن ملعبه المحايد في مواجهة بيروزي الإيراني 

طلال الغامدي(صدى):

أعلن نادي التعاون عن ملعبه المحايد في مواجهة بيروزي الإيراني ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا والتي ستقام في السابع من إبريل القادم.

واختار التعاون الكويت أرض له أمام بيروزي الإيراني

في دوري أبطال آسيا 2020، وجاء ذلك بناء علي طلب النادي بالتنسيق بين الاتحاديين السعودي والكويتي وسيكون اللقاء علي ملعب نادي الكويت الكويتي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد جدد قراره بمنع الفرق الإيرانية من اللعب على ملاعبها نظرًا للظروف الأمنية الصعبة في البلاد وتحذير عدة سفارات مواطنيها بعدم التوجه لإيران.