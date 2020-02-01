بالصور.. إصابة شخصين إثر حادث انقلاب بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقع حادث انقلاب بعد ظهر اليوم السبت ونتج عنه إصابتين .

وأضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم 997 في تمام الساعة 13:32 ظهر اليوم السبت عن حادث انقلاب الموقع الباحة _ بعد أسواق المزرعة.

وأردف الزهراني تم توجيه فرقتين إسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وايضاً آليات الدفاع المدني وعند وصول اول فرقه ومسح الموقع أتضح وجود اصابتين اصابه خطيره واصابه متوسطه تم التدخل اسعافياً وبعد ذلك تم نقلهم عبر فرق اسعاف الهلال الاحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.