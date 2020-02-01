عشريني يلقي بنفسه من الطابق الثامن للهروب من الشجار مع والدته
أقدم عشريني في مصر على الانتحار، بعد أن نشب خلاف حاد بينه وبين والدته؛ حيث ألقى بنفسه من الطابق الثامن.
وكشف مصدر إن الشاب طالب جامعي بإحدى الأكاديميات الخاصة بالقاهرة، ويعاني من أزمة نفسية ألمت به بعد وفاة والده.
وقالت أسرة المتوفى إنه كان دائم التشاجر مع والدته التي كانت تنهره بصفة مستمرة، بينما كان يتناول الشاب أدوية للعلاج من الاكتئاب، والذي أصيب به عقب وفاة والده منذ 3 سنوات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92354 ] نشر منذ 46 دقيقة
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