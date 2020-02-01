ليفربول يفوز على ساوثهامبتون ويرفع رصيده

نواف السالم(صدى):

فاز ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وافتتح ليفربول باب التسجيل في المباراة عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 47، في حين عزز جوردان هندرسون النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 60.

وسجل المصري محمد صلاح هدفين رائعين في الدقيقتين 72 و90.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 73 نقطة مبتعدا بفارق 22 نقطة على أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف.