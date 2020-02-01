طقطقة على الصرامي بعد نشره صورة لفريق التعاون بدلا من النصر  

ماجد محمد(صدى):

أثار المتحدث الرسمي لنادي النصر سعود الصرامي جدلا واسعا بين محبي فريقه بعدما وضع صورة لفريق نادي التعاون.

وأحدثت تغريدة الصرامي ضجة كبيرة بين جماهير ناديه النصر، حيث انهالت تعليقات طريفة من متابعيه علي التغريدة بسبب نشر صورة لفريق التعاون.

وكتب الصرامي في تعليقه صور فريق التعاون، قائلا:” شباب النصر يكسبون شباب أبها في إفتتاح القسم الثاني من الدوري الممتاز للشباب 13 هدفاً دون مقابل و يتمسكون بالصدارة”.

وجاءت تعليقات المتابعين التي تطقطق عليه كالتالي:” ركز يا مدير”، “وش دخل التعاون”، “شكل الكاتشب مأثر”.