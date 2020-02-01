«الخضيري» يُقلل من خطورة كورونا: «مات 2% فقط من المصابين»

علي القحطاني(صدى):

كشف فهد الخضيري؛ عالم الأبحاث في المسرطنات، عن مدى خطورة فيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين وعدد من الدول المجاورة.

وقال “الخضيري” عبر حسابه الشخصي على “تويتر” :للمعلومية: ٣٠٪ من الذين اصيبو بفيروس كورونا الصيني غادروا المستشفى بصحة سليمة، ٦٠٪ مستقرين لكن بمتابعة ورعاية ولا يشكلون خطورة وفاة، لكن لابد من ابقائهم تحت عين الاطباء (معظمهم كبار سن ولديهم امراض مزمنة اخرى كانت في الاصل تضعف مناعتهم)٢٪ تقريباً ماتو (لوجود عوامل خطورة اخرى)”.

وشهد العالم حالة من الذعر مؤخرًا بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في الصين وتسبب في وفاة عدد كبير من السكان وإصابة الآلاف.