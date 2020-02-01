مقتل نجل إعلامية أثناء لعبة «الحظ»

القاهرة(صدى):

توفى نجل المذيعة المصرية مروة ميمي، إثر تعرضه لطلقة بالرأس من مسدس زميله خلال مزاح وقع بينهما.

وأقر صديق المتهم فى القضية أنه أحضر سلاح والده المرخص، وأثناء عبثهم فيه خرجت طلقة دون قصد لتستقر فى رأس صديقه ليلقى مصرعه فى الحال، وهو ما أكده باقى زملائه خلال التحقيق معهم.

وذكرت تحريات المباحث أن المجني عليه كان بصحبة 4 من أصدقائه في منزل المتهم، وهو نجل رجل أعمال، حيث اتفق الضحية وأصدقاؤه على لعب “لعبة الحظ”، باستخدام مسدس ظنوا أنه فارغ، وتبادلوا الأدوار فيما بينهم، وأثناء ذلك خرجت طلقة دون قصد أصابت رأس المجني عليه.