الحجرة تنظم سباق الفروسية الأول بالمحافظة

حامد العمري (صدى):

رعى وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف الأستاذ احمد صالح السياري وبحضور وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية الأستاذ صالح بن محمد القلطي و محافظ الحجرة الأستاذ عبدالرحمن منسي آل عصيدان ووكيل أمانة منطقة الباحة للشراكات والمسئولية الإجتماعية المهندس منصور الباهوت ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية بمحافظة الحجرة إنطلاق سباق الخيول الأول بالمحافظة ، بمشاركة 23 فارسًا وأكثر من 40 خيلا وذلك بمركز الجرين بمحافظة الحجرة وسط حضور جماهيري كبير.

شهد السباق الذي يقام لأول مرة بالمنطقة وأقيم من شوطين تنافساً بين المتسابقين على مسافة 1200 متر .

وفي ختام السباق تم تسليم الفائزين بالمركز الأول كأس المركز الأول ومبلغ 3000 ريال، وتسليم كأس المركز الثاني ومبلغ 2000 ريال للمركز الثاني، وكأس ومبلغ 1000 ريال لصاحب المركز الثالث .

وبعدها قام وكيل أمارة الباحة ومحافظ الحجرة بتكريم الجهات المشاركة واللجان العاملة.

حضر الحفل مدير إدارة الشئون الإعلامية بإمارة منطقة الباحة الأستاذ عبدالله راشد الزهراني ومحافظ قلوة و غامد الزناد وعدد من رؤساء البلديات والمشائخ ورجال الأعمال وعددكبير من المواطنين .