صينية شُفيت من كورونا: «الأمر بسيط حافظوا على مزاجكم»

بكين(صدى):

كشفت صينية تبلغ 44 سنة عن تجربتها مع فيروس كورونا الجديد، حيث أصيبت به قبل 15 يوماً .

وقالت في مقابلة مع وكالة “شينخوا” الصينية إنها تعمل في ووهان منذ سنوات، ولاحظ زوجها التعب عليها في 15 يناير فقام بنقلها إلأى مستشفى محلي.

وأضافت أنه العلاج لم يأتي بنتائج معها فتم نقلها في 21 يناير إلى مستشفى سانسيا المركزي في وانزهو، حيث تم عزلها وتشخيص مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن الأطباء أجروا علاجًا مضادًا للفيروسات ومضادًا للعدوى، واستخدموا طرق الطب الصيني التقليدي، مؤكدة على أنها في الأيام الأخيرة، تغيرت جميع الأعراض إلى الأفضل، وخرجت من المستشفى.

وتابعت: “يسألونني ما إذا كان هذا المرض فظيعًا؟ أعتقد أن أهم شيء هو عدم الخوف، والأهم هو حماية نفسك بأفضل طريقة ممكنة، من المهم جدًا ارتداء قناع وغسل اليدين كثيرًا. وإذا ارتفعت درجة الحرارة، وبدأ السعال وأعراض أخرى، فيجب الذهاب إلى المستشفى على الفور. لا داعي للقلق من أنك معزول، وعليك الحفاظ على مزاج جيد، وفعل ما يقوله الأطباء، يجب أن نثق بالأطباء، وحينها سوف تتحسن بالتأكيد”.

وذكرت الوكالة الصينية أن مستشفيات محلية أعلنت الأربعاء أن المزيد من المقاطعات والبلديات الصينية شهدت شفاء مرضى مصابين بفيروس كورونا الجديد.