جروس خارج حسابات الأهلي والبديل صالح المحمدي  

ماجد محمد(صدى):

يدرس الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، قرار إقالة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، بعد تدني مستويات الفريق الفنية في اللقاءات الأخيرة.

ويبحث منصور بن مشعل عن مدرب يقود الفريق خلال ما تبقى من منافسات الموسم الحالي، وإذا لم يتم إيجاد البديل المناسب للفترة المقبلة، قد تتم الاستعانة مرة أخرى بالمدرب الوطني صالح المحمدي؛ نظرا لحساسية وأهمية الفترة المقبلة التي تعد بمثابة حصاد الموسم.

واستاء غالبية الوسط الأهلاوي من أداء الفريق، ولعل آخرها السقوط في فخ التعادل أمام العدالة صاحب المركز قبل الأخير.