لعنة الـ «نيو لوك» تٌصيب نيمار من جديد ويظهر بشعر «وردي»

ماجد محمد(صدى):

أجرى اللاعب البرزيلي نيمار نيو لوك جديد على مظهره؛ بعد توقفه لفترة عن الظهور بشكل غريب.

وظهر نيمار قبل مباراة فريقه ضد مونبيلييه، المقامة على أرضية ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين بالدوري الفرنسي للدرجة الأولى، بـ “نيولوك” مثير للجدل وجديد، لونه الغريب، حيث قام البرازيلي بصبغ شعره باللون الوردي.

في المرة الأخيرة التي شارك فيها نيمار مع باريس سان جيرمان كان يظهر بقصة مختلفة ولون شعره كان أشقر أبيض، ولكنه غيّر ذلك الأمر تمامًا، وانطلق باللون الوردي الغريب.