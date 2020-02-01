عبداللطيف جميل تقدم عروض على سيارة يارس 2019

الرياض(صدى):

أعلنت شركة عبداللطيف جميل عن فرصة تمويل مناسبة للراغبين في شراء سيارة يارس 2019 .

وقالت الشركة إن التمويل سيكون بدون كفيل، وبدفعة أولى 10% مع إمكانية التمويل بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 33% من الراتب الشهري؛ حيث تقدم الشركة إمكانية الحصول على سيارة يارس 2019 بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي.

ويمكن الحصول على التمويل لشراء السيارة بتأمين طرف ثالث وعلى جسم السيارة، على أن يكون التسديد بيسر وسهولة، ودفعات شهرية تصل إلى 60 شهر.

وأوضحت الشركة أن التمويل معتمد من الهيئة الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أن تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.