التعادل يحسم قمة ليستر سيتي ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي

طلال الغامدي(صدى):

حسم التعادل الإيجابى مواجهة فريقى تشيلسي الإنجليزى ومضيفه ليستر سيتى بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم، السبت، على ملعب “كينج باور” فى منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وافتتح أنطونيو روديجر التهديف لصالح تشيلسي ضد ليستر سيتي فى الدقيقة 46 من زمن المباراة، ثم أدرك هارفى بارنيس التعادل فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وأحرز ليستر سيتى هدف التقدم فى الدقيقة 64 عن طريق بينجامين تشايلويل، قبل أن يعود روديجر مجددا لتسجيل ثانى أهدافه فى الدقيقة 71 من زمن المباراة.