العثور على هيكل عظمي داخل أعماق بحر قيال بتبوك (صور)
أظهرت صور متداولة هيكل عظمي داخل شبك مقفل بأحكام بالاقفال تم انتشاله من أعماق بحر بمركز قيال التابعه لمنطقة تبوك.
وعثر غواصين صباح اليوم السبت على القفص وبه المجسم، حيث أن الهيكل العظمي سوى دميه تم تغطيتها.
وعلى الفور تم إبلاغ حرس الحدود والتي بدورها أبلغت شرطة محافظة البدع التي باشرت البلاغ.
أحمد[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 15 دقيقة
طيب ليش تنشرونها مادام الدعوى مقلب
صحفنا مع الأسف تقدم التفاهات
ابو دومه[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 11 دقيقة
دحين اذا الهيكل دميه فهذي حركات هبال…
واذا الهيكل لآدمي فهي جريمت قتل…؟
احد يعلمنا
ابو دومه[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 9 دقائق
من وجود قاعده اسفل..يظهر انها دميه … وهناك احتمالات غير الهبال..؟
يجب تفتيشها فاذا وجد طلاسم فهذي معمول بها سحر اسود