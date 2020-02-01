العثور على هيكل عظمي داخل أعماق بحر قيال بتبوك (صور)

محمود البلوي(صدى):

أظهرت صور متداولة هيكل عظمي داخل شبك مقفل بأحكام بالاقفال تم انتشاله من أعماق بحر بمركز قيال التابعه لمنطقة تبوك.

وعثر غواصين صباح اليوم السبت على القفص وبه المجسم، حيث أن الهيكل العظمي سوى دميه تم تغطيتها.

وعلى الفور تم إبلاغ حرس الحدود والتي بدورها أبلغت شرطة محافظة البدع التي باشرت البلاغ.