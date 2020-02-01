إبراهيموفيتش يتسبب في أزمة كبيرة لميلان قبل مواجهة هيلاس فيرونا 

طلال الغامدي(صدى):

نجح نادي ميلان في الحصول على خدمات عدد كبير من النجوم في سوق الانتقالات الشتوية بأوروبا، حيث أبرم ميلان، خمس صفقات جديدة على رأسها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ومن جهته، قال المدرب الإيطالي بيولي، خلال تعليقه على الأزمات الجديدة التي يعيشها ميلان:”إبراهيموفيتش وكايير، مصابان بنزلة برد منذ عدة أيام، سيكون من الصعب استدعاؤهما غدًا”.

وأشار بيولي: “يعاني أيضًا كرونيتش من بعض المشاكل، ولكن الفريق جاهز، وعندما تفوز كثيرًا، يحدث ذلك”.

ومن المقرر أن يلتقي ميلان، منافسه هيلاس فيرونا، غدًا الأحد، في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.