بالصور.. حرس الحدود يخلي بحارا هنديا فقد وعيه غرب ميناء جازان

جيزان(صدى):

تمكنت سفينة فرسان التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، من إخلاء بحار هندي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٠ عامًا، كان قد فقد وعيه، على متن إحدى السفن، وذلك غرب ميناء جازان في مياه البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، إنه تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني الوارد من كابتن السفينة (MARKAB)، حاملة علم جيبوتي، والمتضمن تعرض أحد طاقم السفينة، هندي الجنسية، لفقدان للوعي، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

وأضاف :تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وأفاد بأنه سوف يخلي المريض على السفينة (SERVUS)، حاملة علم دولة منغوليا، والمتوقفة بجانب السفينة (MARKAB)، وعلى ذلك تم تحديد نقطة التقاء وإبلاغه التوجه إليها، كما تم ربط مدير الطوارئ بصحة جدة مع كابتن السفينة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، بينما وصلت سفينة (فرسان) إلى نقطة الالتقاء مع اليخت لإخلاء المريض، الذي تم إنزاله على متن السفينة والتحرك إلى ميناء جازان”.

وتابع المتحدث الرسمي أنه تم نقل المريض إلى مستشفى العميس العام بجازان بواسطة إسعاف تابع لقسم الشؤون الطبية بالمنطقة، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.