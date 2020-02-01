المرور يتيح خدمة الاعتراض على المخالفات عبر « أبشر»

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إتاحة خدمة “الاعتراض على المخالفات المرورية” عبر تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية.

وكانت إدارة المرور أكدت أن الاعتراض على المخالفات المرورية بشروط وهي ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يوماً من تاريخ تسجيلها.

وأوضحت إدارة المرور أنه لا يمكن الاعتراض على مخالفة جرى الاعتراض عليها مسبقاً من خلال “أبشر” وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة، مردفة أنه عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.