أردوغان يبيع القضية الفلسطينية باستقبال حافل لكبير حاخامات يهود تركيا

ماجد قزيز(صدى):

استقبل الرئيس التركي المتلون كالحرباء أردوغان، اليوم السبت،اسحق حلبا؛ كبير حاخامات يهود تركيا في قصره بأنقرة.

ونشر إيدي كوهين، الإعلامي وباحث أكاديمي إسرائيلي صورة من الاستقبال؛ ليتغنى باستقبال الرئيس التركي الحافل لاسحق حلبا.

ويأتي هذا الاستقبال تزامنًا مع الشعارات التركية التي تتهم العرب ببيع القضية الفلسطينية، والتطبيع مع إسرائيل، لكي توضح حقيقة مزاعم الرئيس التركي وتؤكد أنه متلونًا يبحث فقط عن مصلحته، وليس مصلحة بلاده وبلاد المسلمين كما يدعي.

وتُظهر الصورة بشاشة وجه الرئيس التركي خلال استقبال اسحاق، متناسيًا شعاراته التي لا تظهر إلا بالمحافل الدولية وبين أنصاره، ليعكس صورة منافيه لحقيقة أطماعه.