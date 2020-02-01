بالفيديو.. شاب يتحرش بفتاة عدة مرات في أحد أسواق وادي الدواسر

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في أحد أسواق وادي الدواسر، شاب ملثم يتحرش بفتاة.

وظهر في المقطع الفتاة وهي تقف أمام أحد المحلات، ويتجه إليها الشاب ويقترب منها ويفعل حركة غير أخلاقية، ويعود مرة أخرى.

واقترب منها وحاول ضمها إليه، لتقوم بدفعه بعيداً عنها ليهرب الشاب بعد ذلك من المكان.