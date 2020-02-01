بالفيديو.. شاب يتحرش بفتاة عدة مرات في أحد أسواق وادي الدواسر
أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في أحد أسواق وادي الدواسر، شاب ملثم يتحرش بفتاة.
وظهر في المقطع الفتاة وهي تقف أمام أحد المحلات، ويتجه إليها الشاب ويقترب منها ويفعل حركة غير أخلاقية، ويعود مرة أخرى.
واقترب منها وحاول ضمها إليه، لتقوم بدفعه بعيداً عنها ليهرب الشاب بعد ذلك من المكان.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2603 ] نشر منذ 31 دقيقة
متخلف او يعاني من مرض نفسي والله أعلم، ولكن الوكاد أنه بروووح ورا ☀️💥 ، العلم نور والجهل ظلام .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7018 ] نشر منذ 29 دقيقة
اتمني تعرفوة و تعاقبوة ان شاء الله و الحمد لله انت البنت سلمت منه
الزين[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 28 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم
حبر صحي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 14 دقيقة
مثل هذا الجاهل يستحق ان ينام وهو واقف مدى الحياه
ابو دومه[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 14 دقيقة
شوفو الكامرات الخارجيه مصوره سيارته او وجهه