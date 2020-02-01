إصابة 3 فتيات إثر سقوط سيارة داخل حفرية بالرياض
أصيب 3 فتيات إثر سقوط سيارة تقودها فتاة في حفرية تتبع لمشروع بأحد أحياء مدينة الرياض.
وباشرت الجهات المعنية الحادث فور تلقيها البلاغ حيث قافت فرق الهلال الأحمر بإسعاف الفتيات ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7018 ] نشر منذ 54 دقيقة
الحمد لله ربنا سلمهم و يجب معاقبة المقاول ليش ما حط تحذير
maslFem[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 46 دقيقة
مخالف للنشر
حبر صحي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يحفظ بنات المسلمين ..
يجب على من وضع تلك الحفرية العميقة بدون صبات تعويضهن عن تلك السيارة المحطمة ..
وسحب المشروع منه وايقافه بتهمه محاولة القتل العمد