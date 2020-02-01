بالفيديو.. مريم حسين: نادمة على فيديو الرقص ولن أعيش خارج الإمارات 

الرباط(صدى):

عبرت الفنانة المغربية مريم حسين عن ندمها على فيديو الرقص مع المغني الأمريكي تايغا، في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.

وأضاف حسين أنها شعرت بالندم لأنها لم تكن في كامل نضجها في ذلك الوقت، لافتة إلى أن ابنتها كانت تبلغ 3 أشهر، وتعلمت معها تغيير كل أفعالها وتصرفاتها وأصبحت حريصة أكثر من أجلها.

ورفضت حسين فكرة العيش خارج الإمارات، لافتة: ”هذه بلادي التي عشت وترعرعت فيها ووالدتي تعيش هنا منذ 35 سنة وابنتي ستبلغ من العمر 3 سنوات بعد أسبوع“.

وتواجه الفنانة مريم حسين حكم بالحبس لمدة شهر وإبعادها عن دولة الإمارات بعد سنتين من التقاضي أمام محاكم دبي، بين الفنانة وصالح الجسمي الذي رفع عليها دعوى قضائية؛ بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني“ راب“ في إحدى الحفلات.