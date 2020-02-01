بالصور.. محافظ القريات يفتتح مهرجان القريات الدولي للحمام الزاجل

سلطان الهوير(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، افتتح محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر أمس, مهرجان القريات الدولي للطيور، بحضور الشيخ خالد الصباح، وبمشاركة 12 دولة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان ومصر وفلسطين والأردن واليمن والسودان واستراليا والفلبين.

ورفع نائب المشرف العام على المهرجان الدكتور مرزوق بن ملفي الخنجر شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لموافقة سموه على رعاية وإقامة هذا المهرجان.

بعدها قُدمت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، كما جرى تقديم عرض مرئي عن المهرجان ومراحل سباقات الحمام الزاجل والمسافات التي يقطعها ونبذة عن الحمام الزاجل.

من جهته أعرب الشيخ خالد سالم الصباح في كلمة الدول المشاركة عن شكره وتقديره لجميع اللجان على حسن التنظيم، معبراً عن سروره بالسباق، متمنياً استمرار هذه النشاطات والسباقات العربية والخليجية.

بدوره رحب الرئيس التنفيذي للمهرجان ومدير نقطة القريات الدولية زبن سالم الشراري بالدول المشاركة، منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وجهود محافظ القريات ومتابعته للجان منذ الموافقة على إقامة المهرجان.

بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت السلام, كما شاهد الحضور العرضة السعودية بمشاركة محافظ القريات والشيخ خالد الصباح.

وفي نهاية الحفل جرى تكريم الرعاة ونائب رئيس اتحاد سباقات الحمام الزاجل المهندس عبدالله البخيت، ورؤساء الأندية للحمام الزاجل، ومندوبو النقاط لدى المملكة بالخارج ودول الخليج.

ثم جرى إعلان الفائزين في سباق كرنفال نقطة القريات الدولية بمحافظة القريات – سباق 300 كيلو – , حيث نال المركز الأول الأحساء تيم, بينما فاز بالمركز الثاني عبدالرحمن العامري من دولة الامارات, فيما حصد المركز الثالث زاجل سارا.

وفي سباق 500 كيلو الذي يبدأ انطلاقته من رفحاء إلى القريات, حصد المركز الأول صالح أبو هيمل, ونال المركز الثاني الشيخ خالد الصباح من دولة الكويت, فيما فاز بالمركز الثالث عبدالله الظفيري.

حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وشيوخ وأعيان المحافظة، وهواة الحمام الزاجل.