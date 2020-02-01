بالفيديو.. جروس:« العدالة دافع بشكل ممتاز ولهذا السبب لم نستطع التسجيل في المباراة »

طلال الغامدي(صدى):

علق المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الأهلي، على تعادل فريقه مع العدالة 1-1، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري المحترفين.

وقال جروس:” العدالة دافع بشكل ممتاز ولهذا السبب لم نستطع التسجيل في المباراة، وكان من المفترض أن نفوز”.

ولفت جروس:” شاهدنا مباراة عاطفية.. لازم اللاعبين يعطوا أكثر كي يسجلوا أهداف”، مضيفا:” عندما رأيت ردة فعل اللاعبين اضطريت لإنهاء المباراة ب10 لاعبين وهذا شيئ ليس جيد كي يسجل الفريق”.

وتابع:”لو رجعنا للفرص التي جاءت في المباراة من المفترض أن يفوز الفريق بهدف على الأقل زيادة على الأهداف التي سجلها الفريق ولكن عندما تلعب مع فريق يلعب بهذا الشكل يفترض استغلال جميع الفرص”.