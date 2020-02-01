أبها يُكرم الطفل الذي لم يتمكن من حضور مباراة الفريق أمام الهلال

محمد السعران(صدى):

وجه رئيس مجلس إدارة نادي أبها الدكتور أحمد الحديث بتكريم الطفل عمار الفيفي والذي لم يتمكن من دخول ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة أثناء مباراة أبها والهلال.

وذلك بتذاكر مجانية للدرجة الممتازة لمشاهدة مباريات نادي أبها والتي تقام في أبها، وكذلك اهداءه جهاز جوال.

كما تكفلت إدارة النادي بسفره وإقامته لمشاهدة مباراة أبها والهلال في دور 4 ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستقام في الرياض شهر مارس.

و جاء ذلك بعد استقبال إدارة المسئولية الإجتماعية بنادي أبها برئاسة تركي مشعان ، وادارة العلاقات العامة برئاسة محمد قعيص للطفل عمار الفيفي ووالده ظهر اليوم في مقر نادي أبها.