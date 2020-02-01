الإمارتيون يوجهون رسالة شكر لـ «ضاحي خلفان» بطريقة طريفة

أبوظبي(صدى):

رفع مواطنون ومقيمون في دولة الامارات العربية المتحدة رسالة شكر إلى الفريق ضاحي خلفان تميم ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وذلك بمرور خمسين عامًا قضاها في خدمة الأمارات بجد وإخلاص، حيث وقف عددًا منهم ليرسمون رسالة لضاحي خلفان.

وظهر المواطنون وهو يقفون بجانب بعضهم البعض يرتدون ملابس باللون الأبيض والأخضر على شكل عبارة ” خمسون عامًا شكرًا ضاحي “.