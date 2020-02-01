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الإمارتيون يوجهون رسالة شكر لـ «ضاحي خلفان» بطريقة طريفة

الإمارتيون يوجهون رسالة شكر لـ «ضاحي خلفان» بطريقة طريفة
أبوظبي(صدى):

رفع مواطنون ومقيمون في دولة الامارات العربية المتحدة رسالة شكر إلى الفريق ضاحي خلفان تميم ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وذلك بمرور خمسين عامًا قضاها في خدمة الأمارات بجد وإخلاص، حيث وقف عددًا منهم ليرسمون رسالة لضاحي خلفان.

وظهر المواطنون وهو يقفون بجانب بعضهم البعض يرتدون ملابس باللون الأبيض والأخضر على شكل عبارة ” خمسون عامًا شكرًا ضاحي “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 44 دقيقة

ماشاء الله هذا دليل بان الجنرال ضاحي او الجنرال العجوز قد تجاوز ال 70من عمره ولايزال يغرد ويتفاعل مع الظروف الراهنه اسلوب شاب وهو شايب

[ عدد التعليقات: 1290 ] نشر منذ 36 دقيقة

الفريق ضاحي خلفان تميم ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي. اعتقد انه جنرال متقاعد لانه عمره تجاوز السبعين

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