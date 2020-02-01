احتجاجات عنيفة بالأردن بعد انتحار بائع متجول إثر مصادرة عربته (ًصور)

عمان(صدى):

اشتعلت أعمال شغب عنيفة في شوارع إربد بالأردن، بعد أن انتحر بائع متجول؛ على خلفية مصادرة عربة بيع خضار يمتلكها من قبل بلدية المدينة.

وكانت الجهات الأمنية عثرت على البائع الثلاثيني مشنوقا في منزله بعد مصادرة عربة بيع الخضار؛ وجاري التحقيق في وفاته.

وقام عدد من أقارب البائع برشق موظفي البلدية وبعض المركبات التابعة لها بالحجارة وأغلقوا بعض الطرق بالإطارات المشتعلة؛ احتجاجًا على ما وصفوه بالتعنت اتجاه البائع.