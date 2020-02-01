بالفيديو.. اقتراب عودة مهاجم النصر من فرنسا

نواف السالم(صدى):

أعلن سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر، اليوم السبت، عن اقتراب عودة مهاجم الفريق عبدالفتاح أدم.

ونشر الصرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو أثناء تدريبات اللاعب حيث علق عليها قائلًا : النجم عبدالفتاح أدم جاهز و العودة من فرنسا إقتربت.

ويذكر أن عبدالفتاح آدم؛ يقضي نحو أسبوعين يخضع فيهما لبرنامج تأهيلي كامل لفترتين، (صباحية ومسائية) مع مدرب خاص لتقوية العضلات، لتفادي الإصابات التي تطارده.

وسافر عبدالفتاح إلى فرنسا، على أن يعود بعد 14 يوما، إذ تأكد غيابه عن مباراتي الفريق أمام ضمك والفتح ضمن مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى المواجهة الافتتاحية في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا أمام السد القطري في الرياض.