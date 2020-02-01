رسالة جديدة من حسين الجسمي بعد القبض على مريم حسين 

أبوظبي(صدى):

وجه الفنان الإماراتي حسين الجسمي رسالة جديدة بعد القبض على الفنانة المغربية مريم حسين لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بحبسها لمدة شهر ثم إبعادها عن الإمارات بتهم هتك العرض والسب والشتم في قضيتها مع الإعلامي صالح الجسمي.

وقال الجسمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” من كان في نيته سوء لنا، فلا تجمعنا به يا الله، لا صدفة ولا حلما ولا واقعا”.

يذكر أن رواد التواصل الاجتماعي تعاطفوا مع مريم حسين ولذلك طالبوا الفنان حسين الجسمي بالتدخل ليساعد الفنانة ويدعوا شقيقه للتنازل على القضية، من بينهم الفنانة أحلام، إلا أن الجسمي خرج في تعليقه الأول بالقول: ” الاحترام تربية وليس ضعف”.