إطلاق أحد أكثر الحواسب متانة ومقاوم للصدمات
أعلنت شركة Acer عن استعدادها لإطلاق حاسب محمول جديد بمواصفات تجعل منه أحد أكثر الحواسب المحمولة متانة في العالم.
وتضمنت المواصفات الفنية والتقنية لحاسب Chromebook 712 الجديد : هيكل مقاوم للصدمات وفق معايير MIL-STD-810G العسكرية- لوحة مفاتيح مقاومة للماء والغبار- شاشة IPS مقاومة للصدمات بمقاس 12 بوصة ودقة عرض (1366/912) بيكسل- منافذ USB-C 3.2 Gen 1 وUSB-A 3.0.
بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع – ذاكرة وصول عشوائي 4/8 غيغابايت – بطارية 48 واطا تكفيه ليعمل 12 ساعة متواصلة.
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