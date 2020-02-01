إطلاق أحد أكثر الحواسب متانة ومقاوم للصدمات

وكالات(صدى):

أعلنت شركة Acer عن استعدادها لإطلاق حاسب محمول جديد بمواصفات تجعل منه أحد أكثر الحواسب المحمولة متانة في العالم.

وتضمنت المواصفات الفنية والتقنية لحاسب Chromebook 712 الجديد : هيكل مقاوم للصدمات وفق معايير MIL-STD-810G العسكرية- لوحة مفاتيح مقاومة للماء والغبار- شاشة IPS مقاومة للصدمات بمقاس 12 بوصة ودقة عرض (1366/912) بيكسل- منافذ USB-C 3.2 Gen 1 وUSB-A 3.0.

بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع – ذاكرة وصول عشوائي 4/8 غيغابايت – بطارية 48 واطا تكفيه ليعمل 12 ساعة متواصلة.