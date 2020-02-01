الاتحاد الأفريقي لليد يحرم تونس من تنظيم البطولات 4 سنوات

طلال الغامدي(صدى):

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد حرمان تونس من تنظيم أي مسابقة في كرة اليد لمدة 4 سنوات، سواء كانت متعلقه بالأندية أو بالمنتخبات.

وأصدر الاتحاد الإفريقي قرارا بتغريم الاتحاد التونسي لكرة اليد 15 ألف يورو، بسبب أعمال الشغب من قبل الجماهير التونسية في الـ26 من الشهر الجاري أثناء المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد.

وكانت بعض الجماهير في صالة رادس ألقت الزجاجات على أرضية الصالة في الدقيقة 28، مما أدى لتوقف اللعب لبعض الوقت.

يذكر أن المنتخب المصري فاز على نظيره التونسي مستضيف البطولة بنتيجة 27-22 في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية، ليتأهل “الفراعنة” مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.