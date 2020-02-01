الأهلي يخطف نقطة أمام العدالة ويقترب من النصر

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة الأهلي والعدالة، اليوم السبت، بالتعادل الإيجابي 1-1 للفريقين في إطار الجولة الـ16 من الدوري.

أحرز الهدف الأول فريق العدالة بأقدام ميدوين بيتيغي في الدقيقة 30، وتعادل للأهلي اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

ورفع الأهلي رصيده بهذا التعادل نقطة واحده ليصبح في المركز الثالث بـ 30 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويقبع العدالة في المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة.