عبدالرحمن بن مساعد ساخرا من مذيع الجزيرة «بكاؤك المؤثر حقيقي»

علي القحطاني(صدى):

سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الرئيس الأسبق لنادي “الهلال”، من جمال ريان المذيع في قناة “الجزيرة” القطرية بسبب هجومه غير المبرر على المملكة بعد دعمها للموقف الفلسطيني بشأن صفقة القرن.

وقال بن مساعد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” الموقف الرسمي السعودي واضح وذكره عريقات هنا وكرره الرئيس عباس اليوم في الجامعة العربية وذكر فحوى اتصال الملك سلمان به ودعم المملكة للموقف الفلسطيني”.

وأضاف بن مساعد:”كما أتم ذلك وزير الخارجية بكلمته، كل هذا تجاهلته قناتك وهذا متوقع، أمّا وسائل التواصل فليس كل مافيها حقيقي.. إلّا بكاءك المؤثر طبعًا”.

وكان ريان كتب فب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”:” إن كان هذا هو الموقف الرسمي للسعودية كما يقول عريقات ، فلماذا تضج منصات التواصل الاعلامية السعودية بحملة لتسويق صفقة القرن ، وشتم وسب الفلسطينين لرفضهم صفقة القرن”.