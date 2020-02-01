والدة مريم حسين ترد على الشامتين في حبس ابنتها: «ارتاحوا»

خالد الظفيري(صدى):

قالت والدة الفنانة المغربية مريم حسين، إن ابنتها مظلومة، منتقدة الشامتين في سجنها،مؤكدة على أنهم راضون بقضاء الله .

ووجهت والدة مريم عبر حسابها على «سناب شات» رسالة للشامتين، قالت فيها: «الله ينصرك يا قرة قلبي على الشامتين، الله المستعان الحمد لله ربي ما يسد باب ينفتح ببان الله ينصر بنتي على كل من ظلم بنتي غدا يبان الحق بإذن الله اللهم لك الحمد».

وأضافت: «اللي جالس يشمت في بنتي اقول له إحنا مؤمنين وراضين بحكم الله ارتاحوا الأمور طيبة والحمد لله وأنا أم مريم أقول لكم يا جالسين تشمتون والله إحنا مؤمنين وراضين لكن أقول وارجع بنتي مظلومة».

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنح دبي أصدرت حكمها بشكل نهائي منذ أيام، وغير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وسجنها 3 أشهر وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

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