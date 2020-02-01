السجن 5 سنوات للمقاول المصري محمد علي وغرامة 48 مليون جنيه

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا بسجن المقاول والفنان المغمور محمد علي 5 سنوات في قضية تهرب ضريبي، بالإضافة إلى إلزامه بسداد أكثر من 48 مليون جنيه.

وحكمت محكمة جنح التهرب الضريبي، بسجن محمد علي وهويدا خليل محمود، 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه أو ما يعادل ”6300 دولار تقريبا“، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما أداؤها.

كما ألزمت المحكمة المتهم بتسديد 41 مليونا و879 ألف جنيه، (حوالي 2.5 مليون دولار)، إلى خزينة الدولة، قيمة التهرب الضريبي.

وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضا بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه، (حوالي 400 ألف دولار)، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016.

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