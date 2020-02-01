استخراج جنين من بطن طفل

القاهرة(صدى):

استخرج فريق طبي بجامعة الإسكندرية في مصر جنينا من بطن طفل عمره 7 سنوات، في واقعة غريبة هي الأولى من نوعها.

وقال الفريق الطبي أن حالة الطفل نادرة جدا، لا تزيد عن مئة حالة على مستوى العالم، خاصة أنها لذكر.

وأضاف الفريق أن شكوى الطفل والأهل كانت عبارة عن الآلام بالبطن، وخاصة المنطقة اليمنى، وقد أجري للطفل عند عمر 3 سنوات تدخل جراحي بسيط بالخصية اليمنى.

وأوضح أنه تم عمل الفحوصات الإشعاعية اللازمة وتبين أن هذا الورم له علاقة تلاحقية مع الحالب الأيمن بحيث يحدث انسداد وتضخم بحوض الكلى الأيمن وكذلك الكبد والاثنى عشر والشريان الأورطي والوريد الأجوف الأسفل.

وبعد استئصال الورم تبين أنه جنين داخل تجويف البطن قد توقف نموه بعد عمر 3 شهور ووزنه تقريبا 200غم، حيث أن التأخير في التشخيص أدى إلى حدوث تضخم بسبب عدم المتابعة أثناء الحمل، وعدم إجراء الأم لأي أشعة ثلاثية أو رباعية الأبعاد طوال فترة الحمل.