الاجتماع الوزاري العربي الطارئ يؤكد رفض صفقة القرن
أكد القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي الطارئ على رفض صفقة القرن والتأكيد على عدم التعاطي معها أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها.
وشدد القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي على أن مبادرة السلام العربية هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام.
كما أكد الاجتماع على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطين، مشيرًا إلى أن.سرائيل لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1250 ] نشر منذ 47 دقيقة
الوضع القائم أفضل من التوقيع على صفقة فاشلة وخاسرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92333 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يعين ..
.. بس علموا وفهموا زبالين قطر ونباحيهم بهذا الكلام ..