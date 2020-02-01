الاجتماع الوزاري العربي الطارئ يؤكد رفض صفقة القرن

القاهرة(صدى):

أكد القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي الطارئ على رفض صفقة القرن والتأكيد على عدم التعاطي معها أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها.

وشدد القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي على أن مبادرة السلام العربية هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام.

كما أكد الاجتماع على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطين، مشيرًا إلى أن.سرائيل لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.