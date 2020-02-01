نجل أصالة يفلت من العقاب في قضية قتل مصريًا

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بانقضاء دعوى جنائية ضد خالد أيمن نجل المطربة السورية أصالة، على خلفية تسببه في مقتل مصريا بسيارته عن طريق الخطأـ بالتصالح.

ووافق أهل المجني عليه على التصالح مع نجل أصالة، على الرغم من هروبه عقب اصطدامه بالضحية، إلا أنه سلم نفسه بعد ذلك.

واعترف نجل أصالة حينها بارتكاب الواقعة، وأحيل للمحاكمة وجرى التصالح مع أسرة المجني عليه