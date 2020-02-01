تفاصيل مصرع عروسين ليلة الدخلة على السرير بعد الاستحمام

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة اختناق جديدة لعروسين في ليلة الدخلة؛ بسبب تسريب في الغاز.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمصر أن العروسين لفظا أنفاسهما الأخيرة نتيجة الاختناق بالغاز، موضحة أن الزوجين توفيا عقب دخولهما الشقة بساعات قليلة داخل غرفة النوم.

وكان أهل العروسين توجها إليهما في اليوم الثاني وقاموا بطرق الباب ولم يفتح أحد، فاستعانوا بالشرطة، وقاموا بكسر الباب، وعقب دخول الشقة عثروا على العروسين جثث داخل غرفة النوم.

وتبين أنهما قاما بالاستحمام وعقب دخولهما إلى غرفة النوم لفظا أنفاسهما الأخيرة بعد تسريب غاز من سخان الشقة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت مؤخرًا تكرار ظاهرة مصرع عرائس؛ إثر تسريب في الغاز.