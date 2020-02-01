الإعدام لهشام عشماوي و 36 آخرين في قضية أنصار بيت المقدس 

القاهرة(صدى):

أحالت محكمة جنايات القاهرة، هشام العشماوى و36 آخرين للمفتي في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضمنت الاتهامات أيضا التخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.