«بن زكري» يُورط رئيس ضمك في اعتذار للنصر

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس نادي ضمك؛ صالح أو بنخلع، اعتذار إلى نادي النصر، على خلفية التصريحات النارية التي صرح بها المدرب ، الجزائري نور الدين بن زكري، بعد مباراة الفريقين في الدوري، الخميس الماضي.

وقال “أبو نخاع” عبر حسابه على “تويتر” : “أعتذر باسمي واسم كل ضمكاوي إن حصل خطأ غير مقصود بحق نادي النصر أو رجالاته وجمهوره العريض “.

وتابع: “‏نحرص أن تبقى علاقتنا بجميع أندية الوطن علاقة جميلة بجمال وطننا، ‏دمتم بخير”.

وكان “بن زكري” فتح النار على التحكيم في المباراة، قائلا : ” ظُلمنا كثيرا في هذا الملعب وبتقارير نستطيع تقديمها للجميع، كم من مباراة ضاعت من فريق ضمك في اللحظات الأخيرة بسبب ضربات الجزاء، هذه ضربة الجزاء العاشرة وفريقنا لم يحصل على أي ركلة، أترك لكم الحكم؟”.

وانتهت مباراة النصر وضمك في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل 1/1، وجاء هدف النصر في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء.