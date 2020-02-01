بالفيديو.. مأساة طفل انفجرت معدته بعد تناول آيس كريم النيتروجين 

القاهرة(صدى):

انفجرت معدة طفل مصري إثر تناوله آيس كريم النيتروجين، الذي تسبب في إحداث ثقب بجدار معدته، وبناء على ذلك أجريت عملية ترقيع في المعدة بأحد المستشفيات.

ومن جهتها، أوضحت والدة الطفل خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مساء دي إم سي”:”آدم طلب آيس كريم النيتروجين وبمجرد وضعه في فمه انبعث من فمه دخان النيتروجين’

ولفتت والدة الطفل:” ابني صرخ من شدة الألم، وأمسك ببطنه كالممسوس فور تذوقه الآيس كريم”، موضحة: “وجدت وجهه أزرق وأخذ يصرخ بشدة من الألم الذي أحرق أحشاءه في بطنه فاعتقدت أنها حالة تسمم”.

وأوضحت: “وصلنا المستشفى، وأُجرِيت له عمليات تصوير إشعاعي خرج الطبيب بعدها قالي : “إنتي شربتيه مية نار؟! أخبرته بما حدث، وأكد لنا الطبيب أن آدم أصيب بانفجار في المعدة جراء استنشاق النيتروجين”.