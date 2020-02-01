سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن تحتفي بسفيرها السديري
أقام أعضاء ومنسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن والمكاتب والملاحق التابعه لها حفل استقبال لسعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية .
حيث أكد السفير السديري خلال لقائه بطاقم السفارة ورؤساء الأندية الطلابية التي شاركت في الحفل على أهمية العمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الدائمة وذلك بتقديم افضل الخدمات و كافة التسهيلات لأبناء المملكة في الخارج.
وقال في خلال حديثه بأن من أهم واجبات الزملاء العاملين في السفارة، هي أهمية إبراز الصورة المشرقة للمملكة خارجياً على كافة الاصعدة ، وتوثيق أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين السعودي والاردني.
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