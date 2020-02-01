بالفيديو.. «عباس» : الملك سلمان اتصل بي وأكد على مساندة فلسطين وإعلام قطر يقطع البث

علي القحطاني(صدى):

كشف المحلل السياسي خبير الشؤون السياسية أمجد طه عن تصرف خبيث من جانب الإعلام القطري يخالف المهنية الإعلامية ومعاني الأخوة العربية ويؤكد على السياسة القطرية الرامية لبث الوقيعة في المنطقة ومحاولة تشويه صورة المملكة .

وقال طه على حسابه الرسمي في ” تويتر ” : في رد على نظام أردوغان تركيا وكل من يهاجم السعودية العظمى رئيس فلسطين محمود عباس من مصر العروبة؛اتصل بي الملك سلمان حفظه الله واخبرني بأن المملكة العربية السعودية من عهد عبدالعزيز الى يومنا هذا معكم ..ومعكم فيما تريدون ..وترفض ما يرفضه شعب فلسطين، وإعلام قطر يقطع البث !

وكانت جامعة الدول العربية قد عقدت اجتماع طارئ اليوم لمناقشة الوضع الفلسطيني إزاء خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ “صفقة القرن ” .