بالفيديو.. «عباس» : الملك سلمان اتصل بي وأكد على مساندة فلسطين وإعلام قطر يقطع البث
كشف المحلل السياسي خبير الشؤون السياسية أمجد طه عن تصرف خبيث من جانب الإعلام القطري يخالف المهنية الإعلامية ومعاني الأخوة العربية ويؤكد على السياسة القطرية الرامية لبث الوقيعة في المنطقة ومحاولة تشويه صورة المملكة .
وقال طه على حسابه الرسمي في ” تويتر ” : في رد على نظام أردوغان تركيا وكل من يهاجم السعودية العظمى رئيس فلسطين محمود عباس من مصر العروبة؛اتصل بي الملك سلمان حفظه الله واخبرني بأن المملكة العربية السعودية من عهد عبدالعزيز الى يومنا هذا معكم ..ومعكم فيما تريدون ..وترفض ما يرفضه شعب فلسطين، وإعلام قطر يقطع البث !
وكانت جامعة الدول العربية قد عقدت اجتماع طارئ اليوم لمناقشة الوضع الفلسطيني إزاء خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ “صفقة القرن ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33181 ] نشر منذ 1 ساعة
طبيعي الاعلام القطري لن يعجبه هذا الكلام لانهم يقولون ان السعوديه مع صفقة القرن
هذا الاعلام القطري انجس من بول اليهودي عزمي بشاره الحقير
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1250 ] نشر منذ 1 ساعة
فلسطين مسؤولية الفلسطينيين وحدهم لاغير هم من سيتفاوضوا مع الإسرائيلي ويوقعوا بالموافقة.
والدور العربي والإسلامي داعم و مساند معنويا ليس أكثر..
( لا أحد يستطيع اهداء ما لايملك لمن لا يستحق )
عيب وخباثة ونجاسة سياسية
المزايدة على الآخرين وإدخال القضية الفلسطينية في الخلافات والسجلات العربية العربية او استغلالها لتصفية حسابات ايرانية تركية قطرية مع السعودية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92332 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا موقف ثابت من الملك حفظه الله ، ولن يتزحزح عنه ..
.. اما كلاب قطر النباحين ، فلا قيمة لهم ولنباحهم ..