المهندس الحربي يتلقى التهاني بعد ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل

سعيد العجل(صدى):

تلقى المهندس سعد بن خضران الحربي التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مديرا عاما لفرع وزارة النقل بمنطقة الرياض.

فيما أحتفى ذوو الحربي بهذه المناسبة بحضور جمع من الأقارب الزملاء والاصدقاء، الذين قدموا له التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء بأن تكون هذه الترقية عوناً له لخدمة الدين والمليك والوطن .

وإدارة صحيفة ” صدى ” تبارك للمهندس سعد الحربي” هذه الترقية، سائلين المولى لسعادته التوفيق والسداد.